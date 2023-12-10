«Факел» — «Динамо»: хозяева сравняли счёт ближе к концу игры

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». Матч проводится на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте матча нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев открыл счёт, выведя свою команду вперёд с передачи Константина Тюкавина.

На 79-й минуте нападающий «Факела» Максим Максимов сравнял счёт, реализовав пенальти.

«Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 20 очков в 17 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции. У подопечных Марцела Лички 31 очко после аналогичного количества встреч.