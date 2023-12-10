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«Ницца» обыграла «Реймс» и вышла на второе место в Лиге 1

«Ницца» обыграла «Реймс» и вышла на второе место в Лиге 1
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Сегодня, 10 декабря, завершилась встреча 15-го тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Реймсом». Матч прошёл на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Метца. Помогали ему Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Игра началась в 15:00 по мск. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Первый тайм прошёл без голов, однако после перерыва на 55-й минуте Гаэтан Лаборде вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте матча Юнис Абдельхамид с передачи Дзюня Ито сравнял счёт. Но уже через четыре минуты Жереми Бога вывел вновь «Ниццу» вперёд.

На данный момент после 15 сыгранных матчей во французской Лиге 1 «Ницца» располагается на второй строчке с 32 очками. «Реймс» находится на шестом месте с 23 очками.

Франция - Лига 1 . 15-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
2 : 1
Реймс
Реймс
1:0 Лаборде – 55'     1:1 Абдельхамид – 78'     2:1 Бога – 82'    
Турнирная таблица Лиги 1 сезона 2023/2024
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