«Ницца» обыграла «Реймс» и вышла на второе место в Лиге 1

Сегодня, 10 декабря, завершилась встреча 15-го тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Реймсом». Матч прошёл на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце (Франция). Встречу обслужила бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном из Метца. Помогали ему Хишам Закрани и Орельен Бертомье. Игра началась в 15:00 по мск. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Первый тайм прошёл без голов, однако после перерыва на 55-й минуте Гаэтан Лаборде вывел хозяев вперёд. На 78-й минуте матча Юнис Абдельхамид с передачи Дзюня Ито сравнял счёт. Но уже через четыре минуты Жереми Бога вывел вновь «Ниццу» вперёд.
На данный момент после 15 сыгранных матчей во французской Лиге 1 «Ницца» располагается на второй строчке с 32 очками. «Реймс» находится на шестом месте с 23 очками.
- 10 декабря 2023
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