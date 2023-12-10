Российская Премьер-Лига: результаты матчей 18-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 10 декабря, матчем «Краснодар» — ЦСКА (1:0) завершился 18-й тур Российской Премьер-Лиги.

Все результаты матчей 18-го тура РПЛ:

«Локомотив» — «Урал» — 2:0;

«Спартак» — «Крылья Советов» — 3:0;

«Ахмат» — «Ростов» — 0:0;

«Зенит» — «Пари Нижний Новгород» — 1:0;

«Факел» — «Динамо» — 1:1;

«Сочи» — «Оренбург» — 1:1;

«Краснодар» — ЦСКА — 1:0;

«Балтика» — «Рубин» — 0:1.

По итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Сочи» и «Балтика». Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 11 очками. Южане не могут одержать победу на протяжении шести матчей подряд. В активе калининградской команды 13 очков после 18 сыгранных матчей. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте.