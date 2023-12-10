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Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Ньюкасл»

Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Ньюкасл»
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Сегодня, 10 декабря, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Первый гол в матче на 26-й минуте забил защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи. На 38-й минуте бразильский форвард Ришарлисон удвоил преимущество хозяев, а на 60-й минуте он же оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 84-й минуте Сон Хын Мин реализовал 11-метровый удар, доведя преимущество лондонцев до четырёх мячей. На 90+2-й минуте полузащитник гостей Жоэлинтон отыграл один мяч.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 30 очков и расположился на пятой строчке. «Ньюкасл» с 26 очками — седьмой.

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Удоджи – 26'     2:0 Ришарлисон – 38'     3:0 Ришарлисон – 60'     4:0 Мин – 85'     4:1 Жоэлинтон – 90+1'    
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