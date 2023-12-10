Дубль Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить «Ньюкасл»

Сегодня, 10 декабря, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана (Ланкашир). Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Первый гол в матче на 26-й минуте забил защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи. На 38-й минуте бразильский форвард Ришарлисон удвоил преимущество хозяев, а на 60-й минуте он же оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 84-й минуте Сон Хын Мин реализовал 11-метровый удар, доведя преимущество лондонцев до четырёх мячей. На 90+2-й минуте полузащитник гостей Жоэлинтон отыграл один мяч.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 30 очков и расположился на пятой строчке. «Ньюкасл» с 26 очками — седьмой.