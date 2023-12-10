«Краснодар» обыграл ЦСКА и ушёл на зимнюю паузу РПЛ на первом месте

Сегодня, 10 декабря, проходил матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Игра началась в 19:45 мск. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу южан. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 90+1-й минуте Эдуард Сперцян справа от флажка прострелил на ближнюю штангу, и отклеившийся от соперника Никита Кривцов в касание с угла вратарской мощным ударом вколотил мяч в ближнюю девятку.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на восьмом месте с 28 очками.

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