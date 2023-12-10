Тренер ЦСКА Искаков — о Карраскале: латиноамериканцы могут обидеться когда угодно

Тренер из штаба Владимира Федотова в ЦСКА Мурат Искаков высказался о бывшем полузащитнике армейцев Хорхе Карраскале, который летом перешёл в московское «Динамо».

«Вообще латиноамериканцы интересные. Менталитет особый, характер. Обычно открытые, но могут закрыться, обидеться когда угодно.

В какой момент Карраскаль стал неуправляемым, что его сломало? Даже не знаю. Сколько с ним было индивидуальных разговоров, сколько отдельно Валентиныч беседовал… Пытался объяснить требования, применял разные методы», — приводит слова Искакова Sport24.

Напомним, сегодня, 10 декабря, проходил матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу южан.

По итогам 18 туров в чемпионате России вновь сменился лидер — теперь турнирную таблицу снова возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (32 очка). ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на седьмом месте с 28 очками.