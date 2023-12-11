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Василий Уткин: ну и голешник засадил Кривцов. Страшно сказать, Акинфеева развёл

Василий Уткин: ну и голешник засадил Кривцов. Страшно сказать, Акинфеева развёл
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Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал гол полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в ворота ЦСКА в матче 18-го тура чемпионата России.

«Ну и голешник засадил Кривцов. Страшно сказать, Акинфеева развёл. Нечасто увидишь, как Игоря оставляют совсем уж не у дел…» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

10 декабря проходил матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу южан.

На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Краснодар» располагается на первой строчке с 38 очками. ЦСКА после такого же количества проведённых игр находится на восьмом месте с 28 очками.

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