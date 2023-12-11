Тюкавин подвёл итоги первой части сезона для «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал ничейный результат встречи с воронежским «Факелом».

«Хороший, тяжёлый матч, отличное поле, сами видите, футбол получался, ничего не мешало нам. Жаль, что не выиграли, одно очко тоже хорошо. Третье место в первой части сезона — нормально. Мы играем в футбол, ни о чём не думаем», — приводит слова Тюкавина ТАСС.

10 декабря завершилась встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и московским «Динамо». Матч прошёл на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Команды сыграли вничью — 1:1.

«Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 21 очко в 18 проведённых матчах. «Динамо» располагается на третьей позиции с 32 очками после аналогичного количества встреч.