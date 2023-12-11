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Алессандро Флоренци — об игре с «Ньюкаслом»: это матч все или ничего

Алессандро Флоренци — об игре с «Ньюкаслом»: это матч все или ничего
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Полузащитник «Милана» Алессандро Флоренци высказался о предстоящем матче с «Ньюкаслом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Это матч все или ничего. Если мы выиграем, то, по крайней мере, сможем гарантировать себе место в Лиге Европы, которая по-прежнему остается важным соревнованием, и «Милан» сможет заявить о себе в этом турнире.
Когда мы собирались летом, у нас была четкая цель — быть конкурентоспособными на всех фронтах. Мы знаем, что в среду мы либо попадем в Европу, либо сосредоточимся на Серии А.

Я склонен не смотреть на таблицу до марта. Мне кажется, что ближе к марту или апрелю я понимаю, каковы могут быть амбиции команды. Очевидно, что мы тоже начинаем сезон с высокими амбициями», — приводит слова Фроренци DAZN.

После пяти туров «Милан» занимает последнее четвёртое место с 5 очками в группе F с «Боруссией» (10 очков), ПСЖ (7 очков) и «Ньюкаслом» (5 очков).

Лига чемпионов . Группа F. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Милан
Милан, Италия
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