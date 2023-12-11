Мудрик в матче с «Эвертоном» создал больше голевых моментов, чем вся команда соперника

Вчера, 10 декабря, прошёл матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались ливерпульский «Эвертон» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. «Эвертон» обыграл «Челси» со счётом 2:0.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик по ходу матча создал пять голевых моментов — это больше, чем создала вся команда «Эвертона», или любой другой игрок «Челси», сообщает Mozo Football.

Также в активе украинца больше всего удачных обводок среди всех игроков данной встречи — 4 из 6.

После результата данного матча «Эвертон» набрал 13 очков в 16 матчах и занимает 17-е место в чемпионате. В свою очередь, «Челси» после аналогичного количества матчей заработал 19 очков и опустился на 12-ю строчку в таблице АПЛ.