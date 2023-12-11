Экс-игрок «Атлетико» Луис: жалею, что упоминал жену Ди Марии. После этого он потерял себя

Бывший защитник мадридского «Атлетико» и лондонского «Челси» Филипе Луис поделился воспоминаниями о самом неприятном эпизоде в своей карьере.

«Моё самое большое сожаление было связанно с Ди Марией. Агуэро сказал мне: «Если ты заговоришь о его жене, он потеряет самообладание». Я упомянул о ней, и он был опустошён. Я обыгрывал его всю игру, а он не справлялся. Я вернулся домой и очень сильно пожалел об этом… Ди Мария, мне очень жаль», — сказал Луис в эфире YouTube-канала Charla Podcast.

Бразилец выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году, проведя один сезон в составе лондонского «Челси». Луис провёл в составе «Атлетико» 333 матча, забил девять мячей. Вместе с «матрасниками» защитник завоевал семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок Испании, дважды — Лигу Европы и трижды — Суперкубок УЕФА.

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