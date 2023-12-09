Гризманн рассказал о своей главной мотивации в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своей мотивации в мадридском клубе.

«Это было моим вызовом с тех пор, как я вернулся сюда. Каждый гол приближает тебя к рекорду. Так что это моя цель, моя мечта. Я иду к ней с холодной головой, стараясь не сходить с ума, когда дело доходит до ударов по воротам или создания моментов. Нужно делать это со спокойствием, голы придут сами собой», — цитирует Гризманна Marca.

На данный момент француз занимает второе место в списке лучших бомбардиров «Атлетико» со 170 голами за «матрасников» и уступает только Луису Арагонесу, который забил 173 гола.

Действующее трудовое соглашение французского нападающего с «Атлетико» рассчитано до лета 2026 года. В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и одной результативной передачей.