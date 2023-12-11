Даку: уходим на перерыв на высоких позициях, где должен по праву находиться «Рубин»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку прокомментировал победу в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (1:0), а также рассказал про комбинацию, которая привела к забитому голу.

«Мой гол? Мы пробуем с Игором [Вуячичем] такие подачи в свободные зоны. Знал, что такая передача могла последовать. Помогло мне то, что я пошёл в борьбу с защитником. Слава богу, что с помощью этого гола мы заканчиваем первую часть сезона на победной ноте и достаточно высоких позициях, где должен по праву находиться «Рубин».

Доволен ли собой в сегодняшнем матче? Да, но «Балтика» — тяжёлый оппонент. У нас во втором тайме не было много моментов, но мы заслужили победу. Большинство времени мяч был под нашим контролем», — сказал Даку в эфире «Матч ТВ».

После данного матча «Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков после аналогичного количества встреч.