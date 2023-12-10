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«Рубин» выиграл шесть из последних восьми матчей в РПЛ, пропустив лишь один гол

«Рубин» выиграл шесть из последних восьми матчей в РПЛ, пропустив лишь один гол
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Сегодня, 10 декабря, прошёл матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской «Балтикой» и казанским «Рубином». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучал в 19:45 мск. Казанцы одержали победу с минимальным счётом — 1:0.

Эта победа стала для «Рубина» шестой из последних восьми матчей в РПЛ. Отметим, что подопечные Рашида Рахимова пропустили в этих встречах лишь один гол. Казанский клуб и санкт-петербургский «Зенит» набрали по 19 очков в последних восьми турах чемпионата, что является лучшим показателем среди всех команд.

После результата данного матча «Рубин» поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 28 очков за 18 матчей. «Балтика» находится на 15-й строчке, заработав 13 очков после аналогичного количества встреч.

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