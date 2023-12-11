Сперцян: если выиграем титул, в первую очередь пойду поздравлять Галицкого

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос, что он сделает в первую очередь, если быки станут чемпионами России по итогам нынешнего сезона.

«Что сделаю в первую очередь, если выиграем титул? Пойду поздравлять Сергея Николаевича (Галицкого. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Сперцян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Краснодар» после первой части сезона-2023/2024 возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Зенит» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Владимира Ивича сыграет с «Рубином» на домашней арене. Игра состоится 2 марта. 23-летний Сперцян в 18 матчах РПЛ нынешнего сезона забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.