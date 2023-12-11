Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о чемпионской гонке с «Зенитом». По словам футболиста, «быки» думают только о своей игре и не смотрят на соперников. Также Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА (1:0).

«Не получилось у нас то, что мы запланировали в первом тайме. Тренер помог в перерыве, подсказал, во втором тайме играли лучше. Но всё равно, тяжёлый матч для нас.

Давило ли то, что «Зенит» уже заработал свои три очка в этом туре чемпионской гонки? Да нет, у нас своя игра, думаем только о ней. Не нужно смотреть ни на кого, нужно делать своё дело», — сказал Сперцян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» ушёл на зимнюю паузу в сезоне-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 38 очков, опередив на два очка действующего чемпиона — «Зенит».