Созин: борьба между «Зенитом» и «Краснодаром» за золото будет до последнего тура

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024. По его мнению, борьба за золотые медали будет проходить до последнего тура.

«Краснодар» и «Зенит» заслуженно завершили первую часть сезона на первом и втором месте. Эти команды реально выделяются – и по стабильности состава, и по его качеству, и по уровню игры. Ничего удивительного, что они наверху. И борьба между «Зенитом» и «Краснодаром» за золото будет до последнего тура», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, в активе южной команды 38 очков. «Быки» опередили на два очка действующего чемпиона России — «Зенит» (36). Замыкает тройку лидеров московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в своём активе 32 очка. На четвёртом и пятом месте расположились «Локомотив» (31) и «Спартак» (30) соответственно.