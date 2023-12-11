Форвард «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг забил 100 голов в гостевых матчах топ-5 лиг Европы

Нападающий французского «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг забил 100 голов в гостевых матчах пяти лучших европейских первенств. Среди игроков, которые до сих пор выступают в топ-5 лиг Европы, больше только у нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, форварда «Баварии» Гарри Кейна и игрока «Лацио» Чиро Иммобиле.

На счету польского футболиста «Барселоны» 143 забитых мяча на выезде. Английский нападающий «Баварии» забил 119 голов на выезде, а итальянский форвард «Лацио» — 101. Пьер-Эмерик Обамеянг выступает за «Марсель» с 2023 года. Ранее габонский нападающий играл за такие команды, как «Барселона», «Арсенал», дортмундская «Боруссия» и «Сент-Этьен».

«Марсель» после 15 туров чемпионата Франции нынешнего сезона располагается на шестом месте турнирной таблицы, набрав 23 очка.