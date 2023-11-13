Пьер-Эмерик Обамеянг – о «Барселоне»: это были лучшие полгода в моей карьере

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о времени, проведённом в «Барселоне».

«Это были лучшие полгода в моей карьере. Я никогда не получал такого удовольствия от игры в футбол и тренировок. Я даже в выходные дни ходил на тренировки. Это было невероятно», — цитирует габонца AS.

34-летний Обамеянг перешёл в «Марсель» летом этого года из «Челси». В прошлом сезоне габонский нападающий сыграл 22 матча за лондонцев и «Барселону» во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. На поле при этом Обамеянг провёл лишь 968 минут.

В текущем сезоне на его счету один забитый мяч и три результативные передачи в 11-ти матчах французской Лиги 1. Форвард также один раз получил жёлтую карточку.