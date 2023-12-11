«Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с Марсьялем

Английский «Манчестер Юнайтед» не собирается активировать опцию продления контракта с французским нападающим Антони Марсьялем, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее соглашение между футболистом и клубом истекает летом 2024 года. Если планы не изменятся, 28-летний футболист покинет «Манчестер Юнайтед» следующим летом в качестве свободного агента, если в январское трансферное окно клубу не поступят подходящие предложения.

Француз выступает за английский клуб с 2015 года. В текущем сезоне Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.