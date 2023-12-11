Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Сельта. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с Марсьялем

«Манчестер Юнайтед» не будет продлевать контракт с Марсьялем
Комментарии

Английский «Манчестер Юнайтед» не собирается активировать опцию продления контракта с французским нападающим Антони Марсьялем, сообщает журналист Дэвид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

Действующее соглашение между футболистом и клубом истекает летом 2024 года. Если планы не изменятся, 28-летний футболист покинет «Манчестер Юнайтед» следующим летом в качестве свободного агента, если в январское трансферное окно клубу не поступят подходящие предложения.

Француз выступает за английский клуб с 2015 года. В текущем сезоне Марсьяль провёл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
Гари Невилл высказался о возможном увольнении тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android