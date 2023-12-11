Гари Нэвилл высказался о возможном увольнении тен Хага из «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о возможном увольнении Эрика тен Хага с поста главного тренера.

«Они не должны менять его в этом сезоне. Идея его увольнения — абсолютная ерунда, я бы в любом случае не поддержал её.

Я знаю, люди говорят: «Нельзя винить Глейзеров», да, можно! Потому что 10 лет неудач и убогого подбора персонала сводятся к тому, что у них нет спортивного директора, полноценного руководителя подбора персонала.

Вот почему это происходит, потому что в конечном итоге менеджеры и тренеры смотрят на это и говорят: «У меня никого нет, поэтому я попробую сделать это сам». Всё это зависит от руководства», — приводит слова Невилла Daily Mail.

После 16 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 27 очков.

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