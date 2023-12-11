«Тройка с минусом». Гендиректор «Спартака» Малышев — о результатах первой части сезона

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев оценил результаты красно-белых в первой части нынешнего сезона. По словам Малышева, пятое место в таблице клуб не устраивает.

«Конечно, мы не удовлетворены (текущим местом. — Прим. «Чемпионата»). Как оценю по пятибалльной системе? Тройка с минусом», — приводит слова Малышева издание «РБ Спорт».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В матче 18-го тура, который состоялся 9 декабря, красно-белые разгромили «Крылья Советов» (3:0). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Зенитом». Игра состоится 2 марта на домашней для сине-бело-голубых арене.