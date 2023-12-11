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Гендиректор «Спартака» Малышев: наши скауты работают и на это окно, и на следующее

Гендиректор «Спартака» Малышев: наши скауты работают и на это окно, и на следующее
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о планах клуба по работе на трансферном рынке. По словам Малышева, красно-белые сосредоточены на поиске футболистов разных позиций.

«Наши скауты работают по большому количеству позиций — и на это окно, и на следующее. Не вижу смысла сейчас что-то объявлять», — приводит слова Малышева издание «РБ Спорт».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков. В матче 18-го тура, который состоялся 9 декабря, красно-белые разгромили «Крылья Советов» (3:0). В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Зенитом». Игра состоится 2 марта на домашней для сине-бело-голубых арене.

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