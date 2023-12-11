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Президент «Оренбурга»: можно удовлетвориться тем, что мы не настолько глубоко провалились

Президент «Оренбурга»: можно удовлетвориться тем, что мы не настолько глубоко провалились
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин подвёл итоги первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги для оренбуржцев.

«Мы не можем быть удовлетворены тем, как сложился для нас первый круг. Но в начале чемпионата мы предвидели для себя большие трудности. Можно удовлетвориться тем, что мы провалились, но не настолько глубоко. Мы находимся в нормальном рабочем состоянии. Завтра я буду проводить совещание в клубе, где проанализируем сложившуюся ситуацию и примем некие уже выработанные меры по тому, чтобы исправить ситуацию и сохранить клуб в РПЛ», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После первого круга нынешнего сезона «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства оренбуржцы сыграют с ЦСКА на выезде. Игра состоится 2 марта.

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