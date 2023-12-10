«Сочи» и «Балтика» замыкают таблицу РПЛ, «Ахмат» и «Оренбург» — в зоне стыковых матчей

Сегодня, 10 декабря, состоялись заключительные матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги, по итогам которых сформировалась турнирная таблица чемпионата перед зимнем перерывом.

В зоне прямого вылета из РПЛ остались «Сочи» и «Балтика». Сочинцы замыкают турнирную таблицу чемпионата с 11 очками. Южане не могут одержать победу на протяжении шести матчей подряд. В активе калининградской команды 13 очков после 18 сыгранных матчей. Подопечные Сергея Игнашевича идут на 15-м месте.

В зоне стыковых матчей по итогам 18 туров находятся «Ахмат» и «Оренбург». Грозненцы набрали 17 очков и расположились на 13-м месте в таблице. Оренбуржцы с 15 очками находятся на 14-й строчке.

Чемпионат России по футболу уходит на зимний перерыв и возобновится в марте 2023 года.