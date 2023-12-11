«Ливерпуль» интересуется форвардом «Хоффенхайма» Байером

Нападающий «Хоффенхайма» Максимилиан Байер может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, мерсисайдцы смогут подписать 21-летнего футболиста предстоящим летом. Именно по окончании текущего сезона будет активирована опция в контракте форварда с клубом, в соответствии с которой любая команда сможет приобрести его за € 30 млн.

Байер находится в системе «Хоффенхайма» с 2018 года. В текущем сезоне форвард провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 8 млн.

Ранее стало известно об интересе со стороны «Ливерпуля» к полузащитнику «Фулхэма» Жоау Пальинье.