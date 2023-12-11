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Игрок «МЮ» Мактоминей рассказал о том, насколько он был близок к уходу из клуба летом

Игрок «МЮ» Мактоминей рассказал о том, насколько он был близок к уходу из клуба летом
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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей рассказал о том, насколько он был близок к уходу из клуба летом.

«Спекуляции будут всегда. Для меня важна усердная работа. Вера тренера в меня была огромной, и сейчас я хочу отплатить ему за это», — приводит слова Мактоминея пресс-служба клуба.

Мактоминей является воспитанником манкунианцев и перебрался в основную команду летом 2017 года. 27-летний футболист в общей сложности сыграл за «Манчестер Юнайтед» 226 матчей, в которых отметился 25 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

В составе «красных дьяволов» Скотт стал обладателем Кубка лиги. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость шотландца составляет € 25 млн.

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