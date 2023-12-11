Масалитин: если у ЦСКА не будет результата, Федотова уволят

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил работу нынешнего главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«С наступлением зимней паузы главному тренеру стоило бы разобраться с игроками, которые уже имеются в наличии. На каждую позицию на поле по несколько игроков, если сейчас не считать травмированного Дивеева. В данной ситуации создаётся вопрос — почему Федотов всем этим богатством не может распорядиться? Не видно, чтобы тренер по-настоящему доверял молодёжи.

Рассмотрим недавний трансфер Давилы. Позиция его — правый вингер. На этой позиции в ЦСКА играет Обляков, а ему на смену был как раз молодой Глебов, который не раз доказывал, что может усилить игру, быть полезным. Вновь вопросы — зачем покупали Давилу? Помог ли он команде в прошедшем отрезке? Иностранный футболист должен быть минимум на полголовы сильнее остальных. В игре с «Краснодаром» это приобретение сидит на скамейке, и только в конце его выпускают. Всё это я говорю к тому, что если и усиливаться, то качественно. До конца чемпионата осталось всего 12 игр, а если результата не будет, тренера уволят просто», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, после 18 матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Армейцы под руководством Федотова набрали 28 очков.