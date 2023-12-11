Масалитин прокомментировал результаты ЦСКА в первом круге РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результаты команды в первом круге МИР Российской Премьер-Лиги.

«Результаты первой половины чемпионата неудовлетворительные. Заглянем в таблицу и увидим восьмое место. Но больше вызывает опасений сама игра команды. В большинстве матчей великолепный первый тайм, а второй – чаще всего неудачный. Концовки нервные, команда отбивается, на последних минутах постоянно пропускает», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

На данный момент ЦСКА после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на восьмом месте с 28 очками. Команда под руководством Владимира Федотова семь раз победила, столько же сыграла вничью и четыре раза проиграла.