Игрок «Зенита» Мостовой высказался о сериале «Слово пацана»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о своём отношении к нашумевшему сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Смотрел сериал «Слово пацана»? Да. Мне нравится. Интересный сериал.

Что думаю о возможном запрете сериала? Это же история, основанная на реальных событиях. В последней серии, которую я смотрел, были вставки, кто как из героев сериала закончил. Мне кажется, всех убили или расстреляли. Думаю, ребята, которые с головой, понимают, что не нужно влезать в такое. Это поучительная история. Интересно, чем всё закончится – думаю, и в конце наверняка будет какая-то поучительная история, что это всё не так круто, как кажется для детей», — приводит слова Мостового «Спорт день за днём».

Напомним, сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября на платформе Wink. Сюжет рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников. Уже через несколько дней шоу смогло собрать более миллиона просмотров.

Первый сезон «Слова пацана» завершается уже совсем скоро — заключительный эпизод должен выйти в следующий четверг, 21 декабря.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Андрей Мостовой провёл 11 матчей в составе «Зенита», в которых отметился двумя забитыми мячами. Сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.