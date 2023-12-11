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В Сеть утекла 7-я серия сериала «Слово пацана» — её уже можно посмотреть в интернете

Седьмую серию «Слово пацана» слили в Сеть за три дня до премьеры
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Сообщества в «Телеграме», посвящённые сериалу «Слово пацана», стали делиться видеозаписью нового эпизода сериала — официально седьмая серия должна выйти только 14 декабря.

Сейчас слитое 50-минутное видео гуляет по Сети с приписками DEMO и «ИРИ» — вероятно, эта копия была заранее отправлена Институту развития интернета, который помогал проекту.

Сериал «Слово пацана» вышел в начале ноября на платформе Wink. Сюжет рассказывает о суровых нравах подростков в СССР времён 1980-х, которые готовы кровью платить за уважение сверстников. Уже через несколько дней шоу смогло собрать более миллиона просмотров.

Первый сезон «Слова пацана» завершается уже совсем скоро — заключительный эпизод должен выйти в следующий четверг, 21 декабря.

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