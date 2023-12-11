«Зенит» — самый посещаемый клуб Восточной Европы, «Спартак» — только 13-й

Санкт-петербургский «Зенит» является командой с наилучшей средней посещаемостью матчей среди всех клубов Восточной Европы (в том числе считая вместе с Казахстаном) в текущем сезоне. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в первой части сезона Российской Премьер-Лиги посмотреть на домашние игры сине-бело-голубых в среднем приходили 26 913 зрителей. Таким образом, «Зенит» обошёл ближайшего преследователя, польскую «Легию», на 1654 зрителя в среднем (25 259). Замкнул тройку рейтинга наиболее посещаемых клубов Восточной Европы польский «Шленск» с показателем в 23 219 зрителей в среднем на домашних матчах.

Стоит отметить, что в топ-15, помимо «Зенита», также попали ещё три российских команды — «Краснодар», «Спартак» и «Ротор». «Краснодар» занял четвёртую строчку — домашние матчи «быков» в среднем посещает 22 831 зритель. Московский «Спартак» же стал лишь 13-м — на домашние матчи красно-белых в среднем приходят посмотреть 14 936 зрителей.

Волгоградский «Ротор» же занял 15-е место, показав очень хороший результат. Домашние матчи «Ротора», выступающего во Второй лиге, посещают 14 328 зрителей.