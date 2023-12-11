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Игорь Федотов оценил судейство в матче «Зенит» — «Пари НН»

Игорь Федотов оценил судейство в матче «Зенит» — «Пари НН»
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Бывший арбитр МИР Российской Премьер Лиги Игорь Федотов заявил, что судейство в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Пари НН» (1:0) было хорошее, однако Сергей Иванов не показал одну жёлтую карточку.

«На этом матче появились офсайдные линии, чему мы несказанно рады. И даже отработали вроде хорошо. Разобрались в моменте с голом «Зенита». Но на 59-й минуте Иванов не показал жёлтую игроку «Пари НН» за грубую игру. Хотя общая картинка всё равно хорошая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

На данный момент после 18 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» располагается на втором месте с 36 очками. «Пари Нижний Новгород» находится на девятой строчке с 24 очками.

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