Гари Линекер: я был неправ, VAR портит футбол

Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер сожалеет о том, что в английском футболе пользуются системой VAR (видеоассистент рефери).

«Почему защитникам разрешается случайно сыграть рукой, а нападающим – нет? Почему мы пытаемся отменять голы? Люди, которые создают правила игры, делают это очень странным образом.

Должен сказать, что мне уже не очень нравится присутствие VAR. Я был одним из тех, кто поддерживал его внедрение, и теперь чувствую себя виноватым из-за этого. Безусловно, я был неправ – это портит игру», – цитирует Линекера The Sun.

После 16 сыгранных туров турнирную таблицу АПЛ возглавляет «Ливерпуль», в активе которого 37 набранных очков. На втором месте находится «Арсенал» — 36 очков. На третьем месте с 35 очками неожиданно расположилась «Астон Вилла».