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Линекер — о тен Хаге: кто-то брал приз лучшему тренеру месяца и терял работу за выходные?

Линекер — о тен Хаге: кто-то брал приз лучшему тренеру месяца и терял работу за выходные?
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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал разгромное поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:3), также отметив тот факт, что ранее главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг был признан лучшим тренером ноября в английской Премьер-лиге.

«Кто-нибудь когда-нибудь становился тренером месяца и терял работу в одни и те же выходные?» — написал Линекер в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, после результата данного матча «Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков и остался на шестом месте в чемпионате. В следующем матче в рамках АПЛ 17 декабря «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем», который лидирует в АПЛ. В свою очередь, «Борнмут» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 19 очков и поднялся на 13-ю строчку.

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