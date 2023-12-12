Советник Захаряна рассказал о сорвавшемся трансфере футболиста в «Байер»

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о сорвавшемся трансфере футболиста в «Байер».

«Какие страны для нас закрыты? Англия ― всё понятно, об АПЛ сейчас даже мечтать не стоит, полностью закрытая история. Испания ― пожалуйста, Арсен приехал же. Италия ― тоже, и интерес был, и они готовы всё обсуждать.

Германия ― закрытая история, они не готовы подписывать россиян. Приведу пример ― в январе 2022 года у нас был предметный разговор по Захаряну. Мы обо всём договорились, они уже должны были делать официальное предложение «Динамо», но началась СВО ― вся история свернулась. Так что трансферы в Бундеслигу для нас сейчас закрыты. Мне кажется, это касается не только россиян, но и, например, Тикнизяна. В другой чемпионат ― пожалуйста, но не в Германию», — рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.