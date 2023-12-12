Килиан Мбаппе выбрал «Реал» Мадрид, но должен подтвердить это в январе

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском «Реале». Однако футболист должен подтвердить своё решение в январе, иначе «сливочные» переключат своё внимание на форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, сообщает El Debate.

По сведениям источника, Мбаппе сожалеет о том, что ранее продлил контракт с «ПСЖ». Если бы он этого не сделал, то сегодня бы уже играл за «сливочных». В январе нападающему предстоит подтвердить своё желание перебраться в «Реал», и это подтверждение должно быть закреплено на бумаге.

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провёл 14 матчей в рамках французского первенства, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. «ПСЖ» после 15 туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков.