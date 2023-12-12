Стал известен фактор, на основании которого Мбаппе примет решение о выборе будущего клуба

Стало известно, чем будет руководствоваться нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе при определении своего будущего. Об этом сообщает But Football Club.

По информации источника, основным фактором будет являться долгосрочность проекта клуба, заинтересованного в услугах Килиана. Успехи или неудачи команды в Лиге чемпионов при этом Мбаппе не заботят. Действующий контракт французского нападающего с «ПСЖ» истекает следующим летом. Ранее сообщалось, что Мбаппе интересен мадридскому «Реалу».

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе провёл 14 матчей в рамках французского первенства, забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. «ПСЖ» после 15 туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков.