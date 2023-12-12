Представитель Захаряна: зачем Арсену в Россию? Он выходит на поле со всеми звёздами

Геннадий Голубин, советник полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о возможном возвращении своего клиента в Российскую Премьер-Лигу. По его мнению, Захаряну это не нужно, так как он играет в одном из сильнейших чемпионатов планеты и выходит на поле со звёздами в свои 20 лет.

«Вернуться в Россию, если в «Реале Сосьедад» не получится? А зачем? Человек перешёл в одну из сильнейших лиг, выходит на одно поле со всеми звёздами, которые есть в футболе. О чём ещё можно мечтать в 20 лет?

Боязнь, что его заберёт «Зенит»? Я бы сказал, что сейчас более прямой путь из Испании ― это Саудовская Аравия, а не «Зенит», — рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.