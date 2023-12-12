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Спортдиректор «Целе»: Егором Пруцевым интересуются в Европе, он лучший игрок в Словении

Спортдиректор «Целе»: Егором Пруцевым интересуются в Европе, он лучший игрок в Словении
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Спортивный директор словенского «Целе» Геннадий Голубин рассказал, что Егором Пруцевым интересуются европейские клубы.

«У Егора Пруцева в «Целе» всё супер, у него отличная пресса. Эксперты называют его лучшим игроком всего чемпионата, Егор выдал отличный полугодовой отрезок. В «Црвене Звезде» ему было тяжело, потому что они играют в схему, куда ему тяжело попасть. Мы точно будем серьёзно думать о том, чтобы выкупить его после аренды. Мы же надеемся выиграть чемпионат, попасть в Лигу чемпионов.

Много европейских клубов проявляет интерес к Егору ― он парень с дриблингом, даёт большой объём работы. Такие сразу привлекают внимание», — рассказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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