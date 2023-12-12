Иржи Ярошик: думаю, Акинфеев ещё лет пять поиграет

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о голкипере и капитане ЦСКА Игоре Акинфееве. По мнению Ярошика, вратарь армейцев может играть ещё долгие годы.

«Думаю, ещё пять лет поиграет, до 42. Не говорю, что ему легко, но Игорь ведёт себя как настоящий профессионал, до сих пор мотивирован играть. Акинфеев хорошо знает, как правильно тренироваться и играть. Игорь играет в одном из лучших клубов России, который всегда претендует на награды, поэтому он мотивирован. У него всё есть для того, чтобы сыграть ещё лет пять. Главное, чтобы здоровье позволило», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА. В нынешнем сезоне 37-летний вратарь провёл 15 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и пять раз уходил с поля без пропущенных мячей. ЦСКА после 18 туров РПЛ занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Оренбургом» на домашней арене.