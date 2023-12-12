Ярошик — о Лукасе Вере: в «Локомотиве» ему будет тяжело, там другая конкуренция

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о полузащитнике оренбуржцев Лукасе Вере, который близок к переходу в «Локомотив».

«Я с ним работал небольшой период. Видел Веру на поле пять игр. Если у него всё получалось год назад, то сейчас он играет на 50%. А если говорить про пользу команде, то ещё меньше. Надо у Веры спросить, почему он стал так играть. Его лучший сезон был год назад, как и у всей команды. Ему будет очень тяжело, потому что в «Локомотиве» другая конкуренция. Не будет так легко, как в «Оренбурге», где он выходит на поле и играет, даже когда находится не в своей лучшей форме», — приводит слова Ярошика Metaratings.

26-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. В прошлой кампании аргентинский хавбек набрал девять очков по системе «гол+пас» (два забитых мяча и семь передач). «Оренбург» после первого круга сезона-2023/2024 располагается на 14-м месте турнирной таблицы, набрав 15 очков.