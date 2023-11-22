Дубль Шамара Николсона вывел сборную Ямайки в полуфинал Лиги наций КОНКАКАФ

Сборная Ямайки обыграла национальную команду Канады в ответном матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ. Игра проходила в Торонто и завершилась победой Ямайки со счётом 3:2.

Дубль в составе сборной Ямайки оформил нападающий «Спартака» Шамар Николсон, который на правах аренды выступает за французский «Клермон». Также за ямайцев отличился Бобби Рид. В составе Канады забивали Альфонсо Дэвис и Исмаэль Коне.

Первый матч команд завершился в пользу Канады со счётом 2:1. Ответная игра — 3:2 в пользу Ямайки. Таким образом, благодаря правилу выездного гола, именно ямайцы прошли в следующую стадию турнира.

В финальную стадию Лиги наций КОНКАКАФ, которая пройдет в марте в США, также вышли сборные Мексики, США и Панамы.