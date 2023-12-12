Обляков подвёл итоги 2023 года для ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков подвёл футбольные итоги 2023 года для красно-синих.

«Футбольный 2023 подошёл к концу. В этом году мы выиграли Кубок России, взяли серебро (РПЛ в сезоне-2022/2023. — Прим. «Чемпионата») Были обидные поражения, яркие победы, матчи в самых разных погодных условиях.

Не хотелось уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре. Время подумать, перезагрузиться, отдохнуть и приступить к работе на сборах. Вернемся сильнее!», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

Напомним, в последнем туре чемпионата России перед перерывом армейцы играли с «Краснодаром». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник Никита Кривцов.

На данный момент ЦСКА после 18 сыгранных матчей РПЛ располагается на восьмой строчке с 28 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», имея в своём активе 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками.