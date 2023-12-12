В ЦСКА рассказали, сколько товарищеских матчей проведёт команда на зимних сборах

В пресс-службе московского ЦСКА рассказали, сколько товарищеских матчей проведёт команда на зимних сборах.

Армейцы вернутся после отпуска 12-13 января в Москву для прохождения углублённого медосмотра.

Затем отправятся на первый сбор в Абу-Даби, который пройдёт с 14 по 26 января. Там же запланировано два товарищеских матча. Затем игроки под руководством Владимира Федотова отправятся в Турцию, где проведут два сбора с 30 января по 10 февраля и с 14 по 25 февраля. На каждом сборе ЦСКА ждёт по три спарринга.

То есть в общей сложности армейская команда проведёт восемь товарищеских матчей, где одним из соперников будет сербский «Партизан».

ЦСКА начнёт весеннюю часть матчем 19-го тура МИР РПЛ с «Оренбургом», который пройдёт 2-3 марта 2024 года на «ВЭБ Арене».