«Наполи» обыграл «Брагу» и прошёл в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 12 декабря, проходил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянский «Наполи» и португальская «Брага». Игра проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступал Славко Винчич (Марибор, Словения). Игра началась в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу итальянцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 10-й минуте Маттео Политано ворвался справа в штрафную и прострелил во вратарскую, где Сердар Саатчи подставил ногу и мяч полетел в ближний угол, срикошетил от перекладины и приземлился чуть-чуть за линией ворот.

На 34-й минуте Натан вошёл слева в штрафную в быстрой атаке и выполнил поперечную передачу на Виктора Осимхена, который принял мяч, пробил левой ногой, мяч попал в правую ногу и чуть взлетел над газоном, зацепил плечо уже упавшего на газон вратаря и после этого влетел под левую штангу.

После шести матчей «Наполи» располагается на второй строчке с 10 очками. «Брага» находится на третьей строчке с четырьмя очками.