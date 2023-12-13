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«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Интером» и сохранил за собой первую строчку

«Реал Сосьедад» с Захаряном сыграл вничью с «Интером» и сохранил за собой первую строчку
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Сегодня, 12 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались миланский «Интер» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. В качестве главного арбитра встречи выступал Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Игра началась в 23:00 мск. Матч закончился со счётом 0:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч закончился без забитых мячей.

Напомним, за «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который появился в старте и был заменён на 77-й минуте.

После шести сыгранных матчей испанский клуб располагается на первой строчке с 12 очками. «Интер» находится на втором месте с таким же количеством очков.

Лига чемпионов . Группа D. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2023/2024
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