Определились первые участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Стали известны первые команды плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

В плей-офф Лиги чемпионов проходят «Бавария» (Германия), «Копенгаген» (Дания), «Арсенал» (Англия), ПСВ (Нидерланды), «Реал» Мадрид (Испания), «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания) и «Интер» (Италия).

После шести проведённых матчей группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» заняла первую строчку с 16 очками. «Копенгаген» находится на втором месте с восьмью очками в группе А.

«Арсенал» расположился на первом месте в группе В с 13 очками. Второй — ПСВ с девятью очками.

«Реал» Мадрид ни разу не проиграл и имеет в своём активе 18 очков. После него в группе С находится «Наполи» с 10 очками.

«Реал Сосьедад» и «Интер» взяли по 12 очков в группе D, однако испанцы вышли дальше с первого места.