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Стефано Пиоли — о матче с «Ньюкаслом»: у нас одна цель и один шанс, хотим выиграть матч

Стефано Пиоли — о матче с «Ньюкаслом»: у нас одна цель и один шанс, хотим выиграть матч
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче с «Ньюкаслом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас одна цель и один шанс. Мы хотим выиграть матч, не думая ни о чем другом, а потом посмотрим, что получится. Мы, безусловно, осознаем важность матча и остаемся в Европе; это первый настоящий перекресток в сезоне.

Мы все ожидаем действительно хорошего выступления против очень жесткой команды. Они обыграли дома множество фантастических команд и проиграли только дортмундской «Боруссии» и «Ливерпулю». Мы знаем, с какой командой и с какой атмосферой нам придется иметь дело», — приводит слова Пиоли официальный сайт «Милана».

После пяти туров «Милан» занимает последнее четвёртое место с 5 очками в группе F с «Боруссией» (10 очков), ПСЖ (7 очков) и «Ньюкаслом» (5 очков).

Лига чемпионов . Группа F. 6-й тур
13 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Не начался
Милан
Милан, Италия
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