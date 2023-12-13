Стефано Пиоли — о матче с «Ньюкаслом»: у нас одна цель и один шанс, хотим выиграть матч

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем матче с «Ньюкаслом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас одна цель и один шанс. Мы хотим выиграть матч, не думая ни о чем другом, а потом посмотрим, что получится. Мы, безусловно, осознаем важность матча и остаемся в Европе; это первый настоящий перекресток в сезоне.

Мы все ожидаем действительно хорошего выступления против очень жесткой команды. Они обыграли дома множество фантастических команд и проиграли только дортмундской «Боруссии» и «Ливерпулю». Мы знаем, с какой командой и с какой атмосферой нам придется иметь дело», — приводит слова Пиоли официальный сайт «Милана».

После пяти туров «Милан» занимает последнее четвёртое место с 5 очками в группе F с «Боруссией» (10 очков), ПСЖ (7 очков) и «Ньюкаслом» (5 очков).