Евгений Калешин: не представляю «Аланию» без мяча

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин рассказал, какой футбол ожидать от команды.

«Думаю, акцент должен быть на самой «Алании». Всё-таки здесь есть свои победные и чемпионские традиции и амбиции! Команда всегда была страстной. Я помню и 95-й год, и 96-й. Хорошо помню матчи тех времён в исполнении владикавказского клуба. Это была действительно выдающаяся команда. Она оставила огромный след в футболе. У нас уже есть успешные примеры.

Я не представляю «Аланию» без мяча. Не представляю эту команду без страсти, без агрессии, без прессинга. Футбол меняется и эволюционирует. Нам нельзя отставать. Будем пытаться соединить воедино лучшие качества наших игроков. Постараемся сделать так, чтобы команда играла в тотальный коллективный футбол. Надо думать о том, какой будет «Алания» не с Калешиным, а о том, какой будет «Алания» из Владикавказа! Акцент должен быть таким. Мне кажется, даже больше мы сами должны подстроиться и адаптироваться под генетику, под кровь клуба», — приводит слова Калешина официальный сайт «Алании».